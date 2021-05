Nel corso della giornata di ieri hanno fanno molto “rumore” le news con protagonista Tommaso Zorzi. I colleghi di Blogo hanno ipotizzato un passaggio da Mediaset a Discovery con un nuovo programma e, proprio stamane, sono arrivate altre informazioni in merito. Secondo Davide Maggio ci sarà solamente un ruolo da giurato, ergo, tra l’azienda del Biscione e l’influencer non dovrebbe esserci alcun “divorzio” perché una cosa non dovrebbe escludere l’altra.

RuPaul’s Drag Race su Discovery: Tommaso Zorzi in giuria

DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il gruppo americano sta mettendo in produzione la prima edizione italiana di Drag Race, noto reality show statunitense che mette in competizione drag queen. E Tommaso Zorzi sarà uno dei tre giurati. A giudicare le performance delle queen, ci saranno infatti un uomo omosessuale, una drag queen e una donna sensibile alle tematiche LGBT. Possiamo anche anticiparvi che nella prima puntata è prevista in giuria la presenza di Ru Paul, artefice (e conduttore) del successo della versione originale del programma che prende proprio il suo nome (Ru Paul’s Drag Race). Il programma dovrebbe andare in onda su Discovery+ e le registrazioni dovrebbero iniziare a settembre.

Che ne pensate?

Probabilmente la news lanciata da Blogo faceva riferimento a questo nuovo ruolo TV. Ed infatti, anche Gabriele Parpiglia aveva lasciato intendere qualcosa con un tweet delle ultime ore.