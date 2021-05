Dopo il Grande Fratello Vip alcune ex concorrenti sono state prese di mira costantemente dagli hater e la violenza social. Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono le persone “preferite” dei leoni da tastiera.

“La rovina delle donne”, nuova accusa a Rosalinda Cannavò

Di recente, proprio l’attrice siciliana si è sfogata sui social per l’ennesimo attacco ricevuto in rete sul suo conto. Rosalinda è stata accusata di essere troppo “succube” del suo fidanzato Andrea Zenga:

Sono stata accusata di essere la rovina delle donne… Addirittura hanno detto che mi faccio comandare da un uomo e di essere arretrata solo perché ho detto di voler portare l’aspirapolvere a casa di Andrea per dare una pulita.

Di seguito Rosalinda Cannavò ha parlato direttamente con i leoni da tastiera:

Volevo dire loro che non sono affaracci loro sul modo in cui gestisco la mia storia con Andrea…

Proprio di recente Rosalinda ospite de Il Punto Z insieme ad Andrea, ha svelato che seguirà volentieri il consiglio di Tommaso Zorzi: denunciare l’odio social.

E, proprio per questo motivo, ha concluso:

Prossima volta pensateci prima di insultare in maniera gratuita le persone.

Io non capirò mai quale gusto ci prova certa gente ad offendere in questo modo persone che non conosce sputando odio e cattiveria: ma qual è il vostro problema?