Rottura ufficiale tra Martina De Ioannon e Ciro: l’annuncio

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono lasciati: l’annuncio ufficiale su Instagram

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon hanno annunciato ufficialmente la loro separazione. A comunicarlo è stato lo stesso Ciro attraverso un lungo post su Instagram, nel quale ha voluto condividere con i fan e i follower i sentimenti e i pensieri che accompagnano la fine della loro storia d’amore.

“Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio, di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile. Grazie per averci sostenuto e supportato, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi. I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre.”

Finita ufficialmente tra Ciro e Martina di #UominieDonne. pic.twitter.com/Oad9mgsDna — trashbiccis (@trashbiccis) October 1, 2025

Con queste parole, Ciro ha voluto spiegare con sincerità e delicatezza la fine della relazione, sottolineando come il legame che hanno condiviso con Martina sia stato intenso e profondo, anche se la storia non è finita come avrebbero sperato.

Le parole di lei

Anche Martina ha pubblicato sulla rottura:

Nonostante la rottura, hanno voluto rimarcare il rispetto reciproco che ancora li lega, lasciando intendere che, seppur separati, rimarranno legati da un affetto autentico e duraturo. La fine della relazione tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon chiude un capitolo importante nella vita di entrambi, ma apre anche la possibilità di nuove strade, personali e professionali, per i due giovani.