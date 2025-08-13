Rottura tra Chanel e Francesco Totti? “Colpa di Noemi Bocchi”

Rottura tra Chanel e Francesco Totti? Lei sui suoi genitori: “Non li supererò mai”

Nelle ultime ore si torna a parlare del rapporto complicato tra Chanel Totti e il padre Francesco Totti. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è Chi Dice” sul settimanale Chi, la giovane avrebbe lanciato un segnale piuttosto chiaro sui social, condividendo una foto dei suoi genitori, Francesco e Ilary Blasi, con la frase: “Non li supererò mai”.

Rapporti altalenanti con Totti: “Complice Noemi Bocchi”

Ecco cosa ha scritto il giornalista: “Chanel e gli alti e bassi con papà Totti. Sui social ha rilanciato una foto del papà Francesco con mamma Ilary: «Non li supererò mai», il testo della didascalia. Chanel Totti ha compiuto diciotto anni ed è molto attiva sui social ma i rapporti con l’ex calciatore sono altalenanti. Allontanamenti e riavvicinamenti, viaggi insieme e periodi di silenzio, complice un feeling mai nato con la nuova compagna dell’ex calciatore, Noemi Bocchi”.

Un messaggio che sembra confermare come la separazione dei genitori abbia lasciato un segno profondo e come il legame con l’ex capitano della Roma sia tutt’altro che sereno.

Chanel, che ha da poco compiuto 18 anni ed è molto attiva online, vivrebbe infatti un rapporto altalenante con il padre, fatto di riavvicinamenti, momenti di lontananza, viaggi insieme e lunghi periodi di silenzio.

Secondo la ricostruzione, una delle cause di questa distanza sarebbe il mancato feeling tra Chanel e la nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi. Una convivenza difficile, che avrebbe contribuito ad aumentare le tensioni familiari e a creare una frattura ancora più profonda. Mentre sui social Chanel continua a condividere momenti con mamma Ilary, il legame con il padre appare in bilico. Resta da capire se nei prossimi mesi ci sarà un nuovo riavvicinamento o se la situazione resterà tesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da chanel totti (@_chaneltotti)

Voi che ne pensate?