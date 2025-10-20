Rottura tra Boschi-Berruti, Hunziker-Provera e De Martino-Tronelli

Con l’arrivo dell’autunno, anche le relazioni più chiacchierate dell’estate sembrano sfiorire. È finita la lunga storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, naufraga quella tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, e cala il sipario pure sulla breve e turbolenta liaison tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. A parlarne è stato Dagospia, andiamo a scoprire cos’è emerso.

Boschi e Berruti: addio dopo cinque anni (con nuova fiamma all’orizzonte)

La relazione tra l’ex ministra renziana e l’attore-dentista era cominciata nel 2019 sotto i riflettori del gossip, tra foto romantiche e progetti futuri. Ma la favola si è conclusa. Secondo Dagospia, la Boschi si sarebbe avvicinata da qualche settimana all’avvocato Roberto Vaccarella, fratello di Elena, compagna di Giovanni Malagò, e in passato legato a Lavinia Spingardi di SkyTG24.

I due sarebbero stati visti insieme nella residenza estiva di Vaccarella a Capalbio. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma i ben informati parlano di una nuova frequentazione già in fase avanzata.

Hunziker e Tronchetti Provera: fine silenziosa dopo la ristrutturazione del “nido d’amore”

Solo un mese fa, Michelle Hunziker parlava a Verissimo di una relazione solida e “protetta”, confermando il legame con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera. I due stavano anche ristrutturando una casa da 700 mq in centro a Milano. Eppure, oggi, nella stessa città si mormora che la storia sia già finita.

A far suonare il campanello d’allarme anche le parole di Michelle, tornata a parlare con trasporto dell’ex marito Eros Ramazzotti, definendolo ancora parte della famiglia. Alla domanda sulla fedeltà ha risposto con cautela, affermando che “oggi conta di più il progetto di vita”. Segnali che confermerebbero la crisi (o chiusura?) della storia con Tronchetti Provera.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: travolti dallo scandalo del video hackerato

La relazione tra il conduttore e ballerino Stefano De Martino e la giovanissima Caroline Tronelli era partita tra baci pubblici, vacanze al mare e copertine. Poi, a rovinare tutto, lo scandalo del video intimo rubato e diffuso online: un filmato privato, registrato da telecamere di sorveglianza, ha mostrato i due in momenti molto riservati.

Da quel momento, la coppia è sparita dai radar. Nessuna apparizione pubblica da oltre un mese, nessun segnale di riconciliazione o commenti ufficiali. Il silenzio fa pensare che anche questa relazione sia giunta al termine, forse vittima dell’eco mediatico e della pressione dell’opinione pubblica.