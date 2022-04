La rottura di Manuel e Lulù diventa un “caso”: ecco le teorie dei fan

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno ufficializzato oggi la loro rottura. Lui con un comunicato stampa (risultato un po’ freddo e distaccato), lei con una diretta su Instagram dove ha confermato la separazione.

La rottura di Manuel e Lulù diventa un “caso”: le teorie dei fan

Gli estimatori di Lulù e Manuel sono fortemente sconvolti per la fine della relazione tanto da ipotizzare alcune teorie in merito al loro rapporto e le eventuali conseguenze.

Alcuni fan, per esempio, credono che Bortuzzo sia stato “imbeccato” da qualcuno a scrivere il comunicato perché non ne riconoscono la scrittura e perfino l’utilizzo della punteggiatura.

Inoltre, solamente venerdì, la coppia ha festeggiato il mesiversario e sembrava che le cose andassero bene nonostante i pettegolezzi.

Altri invece, credono che Manuel abbia preso in giro Lulù anche dentro la Casa del GF Vip. Per molti fan, infatti, Bortuzzo sarebbe stato avvertito della sua popolarità in discesa dopo la prima rottura, tanto da volerci ripensare e proseguire la storia per riconquistare “credibilità” (in vista del lancio del suo film?).

E se i fan si sono apertamente schierati dalla parte di Lulù, coloro che seguono le dinamiche di gossip in prima persona, hanno fatto intendere che i comportamenti della Selassiè, spesso, fossero stati inopportuni.

Personalmente ho sempre trovato l’accanimento mediatico nei confronti di Lulù esagerato ed inopportuno. Quando una storia d’amore fallisce la “colpa” (così come la responsabilità) è di entrambi.

Non capisco, quindi, perché considerare Lulù Selassiè una “carnefice” quando, di fatto, non lo è.