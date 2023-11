Il giorno successivo all’episodio in cui Nicole Conte ha inviato il suo messaggio all’ex fidanzata Letizia Petris nella Casa del Grande Fratello, Rosy Chin ha deciso di esprimere la sua opinione.

Non è un segreto che la chef milanese abbia una stretta amicizia con l’ex di Letizia: “Siamo grandi amiche”, ha rivelato. Rosy ha aggiunto parlando di Nicole:

Chiacchierando con Angelica, la regina del sushi ha aggiunto:

Meno male che ho fatto il passaggio di letto il giorno prima, perché se no dopo non avrei potuto più farlo.

Mi ha fatto male leggere che è stata dallo psicologo perché riceveva le botte. A me certe cose non le ha raccontate perché non voleva influire sul mio percorso.

Intervistata da Tag24, la stessa Nicole Conte ha confermato l’affetto che le lega a Rosy Chin: “Sì, è una mia grande amica”.

La compagna della ex di Letizia pubblica rosy che parla di Nicole “straordinaria(..) troppo buona, mi ha fatto male sentire dallo psicologo per le botte, a me non le ha raccontate per non influire sul mio percorso”

— 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 14, 2023