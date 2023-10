E se Rosy Chin non fosse davvero chi vuol far apparire? E’ questa la domanda che in tanti utenti social si sono posti alla luce di un video, ora diventato virale, con protagonista la nota chef e oggi concorrente del Grande Fratello. Il dubbio è che Rosy possa essere di fatto poco spontanea e che il suo ‘personaggio’ sia stato studiato a tavolino per apparire in un certo modo.

Rosy Chin, un video virale la sbugiarda?

Anche al Grande Fratello, abbiamo conosciuto una Rosy Chin tendenzialmente buona, ma non è chiaro se questo sia un ruolo che ha voluto incarnare dopo i battibecchi avuti con Beatrice Luzzi o se è la parte vera di sé. Fatto sta che anche nella precedente puntata del GF, lo stesso Alfonso Signorini l’ha spronata a cacciare la sua parte “cattiva”.

Intanto però, in queste ore, come segnalato anche da IsaeChia.it, è spuntato un video che andrebbe a sbugiardare Rosy Chin. Nel filmato si vede la gieffina in diverse occasioni durante le quali è solita pronunciare quelli che nel tempo sarebbero diventati dei suoi veri e propri motti.

Nel dettaglio, si passa da “Troppo cinese per gli italiani o troppo italiana per i cinesi” a “Tutti i bambini all’asilo si disegnavano di rosa e a me disegnavano gialla”. E poi ancora, “Siamo tutti diversamente unici” e “Siamo tutti migliorabili, non i migliori”. Frasi, queste, che a quanto pare Rosy Chin ha pronunciato molto prima della sua partecipazione al Grande Fratello.

L’utente che ha condiviso il video su Twitter, ha così commentato:

Il modo in cui tutto quello che dice è frutto di monologhi preparati e studiati alla perfezione per incarnare un ruolo intriso di vittimismo e bontà.

Voi cosa ne pensate? Rosy ha davvero volutamente incarnato un ruolo ad hoc?