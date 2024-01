Rosy Chin sfida il Grande Fratello. Negli ultimi giorni, gli autori hanno spesso rimproverato la chef per aver eluso i microfoni e parlato in codice con l’amico Giuseppe Garibaldi. I due concorrenti sono da tempo insofferenti rispetto ad alcune situazioni che accadono in Casa e che avrebbero a che fare quasi sempre con Beatrice Luzzi.

Rosy Chin rischia grosso: il richiamo del Grande Fratello

Ultimamente Rosy Chin è spesso oggetto di rimproveri da parte del Grande Fratello. Il motivo? Spesso e volentieri ha cercato di eludere i microfoni, parlando a bassa voce o coprendolo direttamente con le mani. In alcuni casi si sarebbe dilettata a parlare in codice con Garibaldi.

Oggi ci è ricascata nuovamente: Rosy si trovava proprio con Garibaldi nell’area beauty, quando ha iniziato a parlare eludendo i microfoni e venendo così prontamente richiamata dal Grande Fratello per ben due volte.

Dopo la prima strigliata, la Chin è caduta nuovamente in errore e dopo il nuovo rimprovero ha replicato stizzita sostenendo di avere il microfono. Il suo atteggiamento, intanto, inizia a stufare sempre di più gli utenti del web, che mal sopportano ormai il suo comportamento, al punto da chiedere provvedimenti dopo le sue continue infrazioni del regolamento. Vedremo se ci penserà Signorini, nella puntata di lunedì, a rimetterla in riga.

Lei ormai è abituata a parlare senza microfono, il gf la richiama due volte. Stanno impazzendo, non sanno più come sparlare.#GrandeFratello pic.twitter.com/amMHkv9BIz — ❄️ (@cuorebianko) January 12, 2024