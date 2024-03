Rosy Chin, il discorso “nonsense” prima della finale del GF – VIDEO

Rosy Chin è la seconda finalista del Grande Fratello. In queste ore, totalmente da sola sul divano nella zona piscina, la concorrente si è lasciata andare ad un discorso “nonsense”.

Esco da qua e veramente spacco tutto. Se prima avevo la voglia di spaccare il mondo adesso esco di qua e spacco l’universo perché voglio dare voce a chi non ne ha. Alla minoranza, alla fragilità delle persone, alla bellezza.

Basta, io farò sempre parte della minoranza, non m’interessa aggregarmi alla maggioranza. Sempre controcorrente. Pecora nera? Sì, pecora nera ed orgogliosa di esserlo!

E non so che cosa ho fatto di buono in questi sei mesi per meritarmi una finale, non lo so però sono così grata! Ho solo gratitudine in questo momento.

Non so se me lo merito però… grazie! Perché veramente mi si riempie il cuore di gioia ma vorrò sempre e continuamente essere quella che sono. Io non cambio, non voglio cambiare… non cambierò mai perché sono una testa di Zulù!