La puntata del 23 novembre di Ballando con le Stelle ha lasciato il pubblico senza parole. Angelo Madonia, professionista del ballo, ha annunciato il suo addio al programma, scatenando una serie di reazioni e riflessioni. Tra queste, spiccano le dichiarazioni di Rossella Erra, opinionista del programma, che ha condiviso il suo punto di vista in un’intervista esclusiva a Fanpage.it.

Rossella Erra parla di Madonia dopo l’abbandono di Ballando

“Mi dispiace perché un professionista ha perso un lavoro, però allo stesso momento io mi sarei voluta alzare per abbracciare Federica Pellegrini”, ha confessato Rossella, evidenziando il disagio vissuto dalla campionessa olimpica.

Rossella ha sottolineato quanto sia stato difficile per una figura iconica come Federica Pellegrini trovarsi coinvolta in una questione personale del suo maestro. “Non ci si rende conto abbastanza di cosa voglia dire avere un personaggio del calibro di Federica Pellegrini. Lei è come se fosse Diego Armando Maradona per il calcio”, ha spiegato.

La situazione si è fatta delicata quando Madonia, durante un confronto in puntata, ha mostrato segni di malessere, con frequenti sguardi verso Sonia Bruganelli, seduta in prima fila. Erra ha però precisato di non sapere con certezza se Sonia fosse realmente il motivo dietro il comportamento del ballerino:

Non lo so, lui, esternando questo malessere in pubblico, doveva avere qualcosa di grande dentro. Certo è un’interpretazione, ma lui guardava sempre verso la prima fila dove c’era seduta Sonia. Ha ringraziato più volte le persone che gli sono state accanto e si riferiva a lei. Sull’osservazione di Selvaggia, non mi sembra che sia stata particolarmente tranchant. Ha fatto una battutina e lei l’ha buttata lì proprio per fare una battuta e stop. Questa cosa ha fatto scattare qualcosa in lui, ma detto questo sono rimasta malissimo per il ruolo che Federica Pellegrini ha in questo programma.

Rossella ha descritto l’imbarazzo evidente di Federica durante il momento clou:

È stato chiaro l’imbarazzo di Federica. Lei si è fatta indietro, ha fatto due proprio passetti indietro e ha lasciato parlare lui, in quello che a me è sembrato un comunicato stampa suo, qualcosa che non c’entrava niente con il ballo. È stata una scena molto fastidiosa con lei che ha fatto il porta-microfono del suo maestro. Lui glielo lasciava, poi Selvaggia replicava e lui se lo riprendeva. Quello che è successo ha rovinato la magia del tango, ha rovinato tutto il lavoro fatto in questi mesi e in questa settimana, vanificando la bellezza di una coppia che sapeva ballare.

Il futuro con Samuel Peron: “Adattissimo a Federica”

Dopo l’uscita di scena di Madonia, il testimone è passato al ballerino storico del programma, Samuel Peron. Rossella si è detta entusiasta per il ritorno del professionista:

Sono molto felice che torni Samuel Peron, a cui voglio un bene dell’anima. Penso sia adattissimo a Federica Pellegrini e sono sicura che ci stupiranno insieme. Mi resta l’amaro in bocca per Angelo, a cui sono comunque molto affezionata.

Cambiare maestro: un rischio o una nuova opportunità?

Rossella ha ricordato come sostituzioni in corsa siano già avvenute nelle edizioni passate di Ballando con le Stelle. “Le gare possono avere queste sostituzioni. È un imprevisto, ma non è nulla di straordinario”, ha commentato, citando esempi come Alessandra Mussolini e Rosalinda Celentano.