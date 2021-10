Marracash avrebbe deciso di lasciare Elodie per Rosmy. E’ questo l’ultimo gossip su quella che sembra ormai essere l’ex coppia della musica, secondo quanto svelato da Dagospia nelle ultime ore. La notizia non sarebbe stata ancora smentita ma nel frattempo è arrivata la reazione della cantante per la quale il rapper avrebbe lasciato l’ex allieva di Amici.

Chi è Rosmy? Per lei Marracash avrebbe perso la testa

Si chiama Rosmy ed è il nome d’arte di Rosamaria Tempone. Si definisce cantautrice ed attrice nella sua bio di Instagram, dove ha un seguito di quasi 18 mila follower.

Classe 1986, è l’ultima erede dei Trichitella, famiglia di musici e girovaghi di arpa e violino. E’ stata protagonista di numerosi spettacoli teatrali nei maggiori Festival d’Italia e nel 2016 ha vinto il Premio Mia Martini “Nuove Proposte per l’Europa 2016” e il premio miglior brano radiofonico. Ha vinto anche il prestigioso Premio Lunezia 2018 con il singolo “Inutilmente”.

Un fatto curioso lo riporta Fanpage, che rivela come Rosmy ed Elodie si sarebbero anche incrociate in tempi non sospetti, al Festival Show di Jesolo e Mestre. Erano nello stesso cast in un concerto.

La cantautrice dark è stata anche attrice nel film “Donne Lucane” di Nevio Casadio e ha partecipato nel video musicale “Parole in circolo” di Marco Mengoni.

Dopo la diffusione del gossip da parte di Dagospia, Rosmy ha replicato con una Story “ambigua”: