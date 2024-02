Rose Villain, il cui vero nome è Rosa Luini, è una cantautrice di grande talento nata a Milano il 20 luglio 1989. È diventata una figura di spicco nel panorama musicale italiano e internazionale, grazie alla sua voce unica e al suo stile musicale distintivo: scopriamo se ha un marito e dei figli.

Sixpm è il marito di Rose Villain

Rose Villain ha incontrato il suo attuale marito, il produttore Sixpm, a New York. I due si sono sposati nel 2022 in una cerimonia celebrata a Brooklyn.

Sixpm, il cui vero nome è Andrea Ferrari, è un noto produttore musicale italiano. Ha lavorato spesso con sua moglie e ha contribuito significativamente alla sua carriera musicale. Nato a Napoli il 21 marzo 1988, Andrea ha iniziato a suonare la chitarra in giovane età e ha vinto un premio per le sue abilità musicali all’età di 14 anni.

Ha iniziato la sua carriera musicale come membro del team di produzione “2nd Roof”, che ha formato con Pietro Miano quando aveva 17 anni. Nel 2015, Andrea si è trasferito a New York, dove ha incontrato la cantautrice Rose Villain, che sarebbe diventata sua moglie. Insieme, sono diventati il primo produttore italiano e la prima cantautrice a lavorare con l’etichetta discografica Republic Records.

Sixpm, ha prodotto e co-prodotto singoli di successo per artisti come Guè Pequeno, Salmo, Marracash, Fedez, Rose Villain, Elettra Lamborghini, Gemitaiz, Emis Killa, Arisa e molti altri.

Le sue produzioni fondono Urban, Trap, Latin ed 80’s e sono riconoscibili dall’uso di chitarre lo-fi, sintetizzatori vintage e Roland 808.

Nel 2021, Sixpm ha assunto la direzione artistica dell’intero album di Gue Pequeno, “Guesus”. Nello stesso anno, è stato uno dei produttori reclutati per la quindicesima edizione di X Factor.

Nel 2022, ha pubblicato i singoli “I Love You Baby” e “Sensibile all’estate” in collaborazione con Jovanotti. Inoltre, ha prodotto tre canzoni per l’ultimo album di Elisa, “Ritorno al futuro/Back to the Future”: “A tempo perso”, “Quello che manca” feat Rkomi e “Domino”.

Rose Villain ha avuto una carriera musicale di successo, sia in Italia che negli Stati Uniti. Partecipa al Festival di Sanremo 2024, uno degli eventi musicali più prestigiosi in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Villain (@rosevillain)