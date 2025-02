Rose Villain a Sanremo 2025: vero nome, perché si chiama così e significato di “Fuorilegge”

Tutto su Rose Villain, in gara a Sanremo 2025 con Fuorilegge: come si chiama davvero

Dopo il successo al Festival di Sanremo dello scorso anno con Click boom, Rose Villain torna a Sanremo 2025 con il brano Fuorilegge che promette di conquistare nuovamente la scena. Ma come si chiama davvero Rose Villain? Scopriamo tutto sul suo conto.

Rose Villain, chi è e vero nome

Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, a Repubblica ha svelato dettagli inediti sulla sua vita privata e sul percorso artistico. Nata il 20 luglio 1989 a Milano, Rose ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nel capoluogo lombardo, prima di trasferirsi a Los Angeles per studiare musica contemporanea.

È proprio nella città degli angeli che nasce il nome d’arte che oggi risuona nelle classifiche italiane. “Eravamo punk, facevamo cover delle Hole, dei Nirvana, ma anche qualcosa dei Led Zeppelin e Psycho Killer dei Talking Heads” racconta Rose, ricordando i tempi in cui cantava in una piccola cover band punk rock chiamata The Villains. Il resto è storia: quel nome è diventato parte di lei, trasformandosi in Rose Villain, simbolo di una carriera in ascesa.

Sanremo 2025, Rose Villain con Fuorilegge

Rose Villain torna sul palco dell’Ariston dopo il debutto nella scorsa edizione con Click Boom!, presentando un brano scritto in precedenza: Fuorilegge. Si tratta di una canzone intensa, che esplora il tema del desiderio nella sua forma più viscerale e logorante, capace di far sentire quasi “sbagliati”. È un fuoco interiore che brucia con tale forza da spingere a pensare e agire oltre i confini convenzionali, pur di inseguire e realizzare i propri sogni.

In Fuorilegge c’è anche un omaggio a Mia Martini, con la citazione di Almeno tu nell’universo. “Sono fan di Mia Martini, anzi di più” ha dichiarato Rose Villain, aggiungendo: “Magari questo può essere uno stimolo per i più giovani a scoprirla e ad amarla”.