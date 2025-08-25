Rosario di Temptation Island ha una nuova fidanzata famosa

Rosario di Temptation Island, chi è la sua nuova fidanzata famosa

Siria e Rosario sempre più vicini: cosa succede davvero tra i due volti di Temptation Island

Il gossip è esploso dopo che i due sono stati visti insieme durante una cena in compagnia. Da quel momento, molti fan di Temptation Island si sono chiesti se tra Siria Schifi (ex tentatrice ed ex di di Zaniolo) e Rosario Guglielmi ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. E finalmente, è arrivata la risposta.

Dopo i video, parla Siria: “Con Rosario c’è qualcosa di speciale”

A pubblicare le immagini era stato Lorenzo Pugnaloni sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lollo (@lorenzopugnaloni.it)

Adesso Siria Schifi, ex tentatrice del programma e conosciuta anche per la sua passata relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo, ha deciso di parlare. Lo ha fatto tramite proprio Pugnaloni, noto per le sue anticipazioni sui reality, che ha raccolto le sue dichiarazioni.

“Rosario è una persona eccezionale, raro, buono d’animo… per ora voglio preservare il più possibile il mio rapporto con lui!”, ha detto Siria. Ha poi aggiunto un pensiero più profondo: “Viviamo in un mondo dove i sentimenti, le emozioni, le accortezze non sono più di moda, ma per me sono determinanti! Sono fortunata.”

Parole che sembrano confermare un legame sincero e in fase di costruzione, anche se non definito ufficialmente come una relazione.

QUI PER LO SCOOP DI UNA COPPIA DI TEMPTATION CHE SI ERA LASCIATA MALAMENTE MA CHE ADESSO E’ DI NUOVO INSIEME

Quando si sono conosciuti Siria e Rosario?

Secondo alcune indiscrezioni riportate sempre da fonti vicine al mondo televisivo, i due si sarebbero incontrati il 27 giugno a Roma, durante una serata in compagnia di altri ex partecipanti di Temptation Island. Da quel momento, il rapporto tra loro avrebbe cominciato a prendere forma, diventando via via più stretto.

Non è ancora chiaro se tra Siria e Rosario sia scattata la classica scintilla fin dal primo momento o se il sentimento sia cresciuto col tempo. Tuttavia, i continui avvistamenti e la complicità mostrata nelle clip che circolano online hanno acceso l’interesse dei fan.