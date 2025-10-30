Rosario Guglielmi è gay? Lui risponde e sbarca di nuovo in tv

Rosario di Temptation Island è gay? Ecco la sua risposta

Fin dall’inizio della nuova stagione di Temptation Island si sono diffusi numerosi rumor su Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Molti spettatori hanno ipotizzato che i due non fossero realmente una coppia, ma semplicemente amici che avrebbero inscenato una relazione per ottenere visibilità e creare dinamiche nel programma. Altri, invece, hanno messo in giro la voce che Rosario fosse gay.

Le voci su una presunta omosessualità

Dopo la fine della trasmissione, Lucia e Rosario si sono lasciati, ma pare abbiano trascorso ancora qualche notte insieme. Proprio una di queste serate sarebbe stata la causa della chiusura del trono di Rosario a Uomini e Donne, noto per essere stato uno dei più brevi della storia del programma.

Nonostante il loro rapporto altalenante, le chiacchiere sulla presunta omosessualità del ragazzo non si sono mai placate. Alcuni utenti del web hanno persino insinuato che Guglielmi avesse avuto flirt con altri uomini.

La risposta di Rosario

Anche se Temptation Island è terminato da mesi, Rosario continua a ricevere messaggi da parte di chi mette in dubbio il suo orientamento sessuale. Una follower gli ha scritto: “Quando mi dicevano che eri gay (il termine usato in realtà è offensivo) non ci credevo, poi guardando le tue storie su Instagram”.

Con la sua consueta ironia, l’ex partecipante ha replicato: “Dì la verità, lo dici perché ho fatto vedere che vado a fare la spesa al supermercato e gli uomini etero non vanno a fare la spesa. Eh?“.

Molti sostengono che queste dicerie siano nate perché, all’interno del villaggio dei fidanzati, Rosario si è distinto per educazione e rispetto nei confronti delle tentatrici — atteggiamenti purtroppo ancora troppo spesso giudicati come segni di omosessualità.

Rosario sbarca a Verissimo

La scorsa settimana Lucia Ilardo è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha confessato di provare ancora un sentimento per il suo ex: “So che sono stata io con le mie rivelazioni a fargli saltare il trono a Uomini e Donne. Lui si è arrabbiato tanto con me perché lo ha reputato un gesto egoistico. Per lui provo ancora un sentimento. Sono onesta e provo ancora qualcosa per lui“.

Sabato 1° novembre sarà la volta di Rosario, che sarà ospite della Toffanin per dire la sua e replicare alle parole di Lucia.