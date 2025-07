Rosario e Lucia, il falò finisce bene ma “un mese dopo” tutto si stravolge

Rosario e Lucia di Temptation Island 2025, le anticipazioni spiazzano: il falò dovrebbe finire bene ma il “mese dopo” scioccherà tutti.

A rivelare le anticipazioni è stato Dagospia: nella settima puntata – in onda questa sera – rivedremo la coppia formata da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo.

Temptation Island, Rosario e Lucia: il falò finisce bene ma..

Nel corso delle puntate precedenti, Lucia ha spesso lamentato le mancanze del fidanzato, soprattutto riguardo alla convivenza che lui non sembra voler affrontare. Dagospia rivela: “Lucia si è accordata con il single Andrea: i due hanno iniziato a stuzzicarsi davanti alle telecamere provocando la gelosia di Rosario”. La strategia avrebbe sortito effetto: Rosario, messo di fronte alla possibilità di perdita, capisce di volere ancora Lucia accanto a sé.

Al falò di confronto i due si incontrano. Lui appare sereno e pronto a fare il passo importante della convivenza – una svolta che sembrava impossibile nelle prime puntate: “Ora Dagospia è in grado di svelarvi che, per tentare di stuzzicare il fidanzato, Lucia si è accordata con il single Andrea: i due hanno iniziato a stuzzicarsi davanti alle telecamere provocando la gelosia di Rosario che capisce di voler stare con Lucia. I due si incontrano al falò: lui è contento, vuole uscire con lei e andare a convivere. Sembra che la loro storia abbia preso una piega diversa”.

Ma la storia prende una piega inaspettata: un mese dopo la fine delle registrazioni, emerge un colpo di scena che capovolge ogni prospettiva.

Un mese dopo, il retroscena che stravolge tutto

Durante l’episodio “un mese dopo”, Rosario scopre che Lucia ha incontrato nuovamente Andrea, il tentatore, fuori dal programma. A rivelare l’incontro è lo stesso Andrea che invia un video alla redazione. Lucia ammette l’appuntamento ma nega ogni coinvolgimento fisico o emotivo: “Ma c’è di più perché non siamo di fronte all’ennesima storia di “Temptation Island” deragliata perché uno dei due finisce tra le braccia del tentatore. Rosario viene a sapere che Lucia è uscita con Andrea proprio grazie a un video che il single manda alla produzione. È Andrea a dirsi a disposizione di Rosario per qualsiasi chiarimento e i due hanno l’opportunità di parlarsi. A Lucia non resta che ammettere l’incontro, negando che ci sia stato alcun tipo di rapporto”.

Ma non è tutto, perchè una delle prime segnalazioni vedevano lei subito dopo la fine del programma con un influencer famosissimo, qui per scoprire chi è.

Il risultato è un capovolgimento netto del finale: se al falò sembrava potersi aprire un nuovo capitolo per la coppia, dopo il reality la verità ribalta le aspettative.