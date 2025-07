Rosario e Lucia di Temptation Island 2025: ecco come andrà a finire

Il destino finale di Lucia e Rosario: in che rapporti sono oggi.

Come andrà a finire tra Rosario e Lucia di Temptation Island 2025? Andiamo a scoprirlo.

Nelle puntate andate in onda finora, Rosario e Lucia sono forse tra le coppie meno al centro dell’attenzione rispetto ad altri protagonisti di questa edizione 2025 di Temptation Island. A monopolizzare lo show ci hanno pensato relazioni più fragorose e social-friendly, come quella di Alessio e Sonia M. (con lui diventato già meme virale), o ancora Sonia B. e Simone (sì, proprio lui, il terrapiattista!), senza dimenticare la turbolenta dinamica tra Valentina e Antonio (qui uno spoiler clamoroso), che in molti hanno paragonato ai celebri Martina e Raul delle passate stagioni.

Solo ieri sera, durante la terza puntata, il focus si è spostato su di loro.

Ma quale sarà il destino finale di questa coppia?

rosario porco e tenero nello stesso tempo #temptationisland pic.twitter.com/kgvEU3HxDV — paolo (@Paoliciousss) July 17, 2025

Rosario e Lucia di Temptation Island 2025: ecco come andrà a finire

La voce è stata riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso su Instagram una segnalazione ricevuta da un utente. Secondo il messaggio, Rosario e Lucia sarebbero stati visti insieme – e in atteggiamenti del tutto normali per una coppia – in un supermercato a Vimodrone, nel milanese:

“Sabato scorso, li ho visti insieme in un supermercato di Vimodrone. Lui con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma.”

Una scena buffa e quotidiana, ma che ha acceso la speranza tra chi ha seguito con affetto il loro percorso. Potrebbe significare che i due sono riusciti a superare i loro problemi?

Il loro “problema di coppia”? La convivenza

Rosario e Lucia si erano presentati a Temptation Island per cercare di risolvere un nodo importante nella loro relazione: andare a vivere insieme. Lei, 27 anni, vive a Vignola (Modena), mentre lui è rimasto a Milano. E proprio qui è nato il conflitto: Lucia si è detta pronta a fare un passo avanti, ma Rosario non sembrava convinto di compiere quella scelta sotto pressione.

Lui aveva espresso il desiderio di vivere la convivenza come “una scelta libera e non un’imposizione”, mentre lei lo aveva messo di fronte a un bivio piuttosto netto: “O si esce dal programma come coppia consolidata, oppure si chiude tutto”.