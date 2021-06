Rosalinda Cannavò come non l’abbiamo mai vista. Sarà lei l’ospite attesa del secondo appuntamento de “Il Bianco e il Nero”, il talk d’inchiesta che vede al timone un appassionato Gabriele Parpiglia alla costante ricerca della verità. Dopo il successo dell’esordio, si allunga di ulteriori 10 minuti per dare spazio a questa seconda puntata dal titolo emblematico: “Compromessi d’identità per il successo”.

Rosalinda Cannavò si racconta a Gabriele Parpiglia

Sullo sfondo della puntata de “Il Bianco e il Nero” in diretta questo martedì dalle 23.00 alle 23.40 su LiveNow ci sarà l’Ares Gate, il caso di cui Gabriele Parpiglia, perfetto padrone di casa, si occupa da mesi scavando in una vicenda che vede ancora molti, tanti lati oscuri.

Come ricorderemo, tutto sarebbe nato da alcune dichiarazioni di Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra nella spiata casa del GF Vip in cui si faceva riferimento, tra le righe, alla morte di Teodosio Losito rispetto alla quale dopo un esposto della famiglia la procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Da pochi giorni c’è un indagato: Alberto Tarallo.

Per la prima volta Rosalinda Cannavò, ospite di Parpiglia, parlerà di un dolore che ha nascosto per troppo tempo in fondo al suo cuore, legato ad un particolare periodo della sua vita. È un periodo che vedrà l’identità di Rosalinda del tutto stravolta, in qualche modo violata. A farne le spese è stato il suo corpo, come evidenziato dalle immagini postate sul profilo Instagram del giornalista – ed altre saranno trasmesse durante il programma – che evidenziano senza altre parole tutto il malessere della giovane attrice.

Questa ero io quando ho pensato di farla finita.

Le parole di Rosalinda e quelle immagini sono un pugno dritto allo stomaco. A Gabriele Parpiglia il coraggioso compito di raccontarci la verità su una vicenda che vedrebbe Rosalinda vittima di un sistema feroce. E la verità servirà anche a smentite tante fake news emerse negli ultimi mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

Dove e come vedere Il Bianco e il Nero

Il Bianco e Nero con il secondo appuntamento potrà essere visto nella seconda serata di martedì sulla piattaforma LiveNow (QUI il link). Durante la puntata sarà possibile interagire in diretta con il padrone di casa e con la sua ospite.