Rosalinda Cannavò proprio oggi ha lanciato il suo nuovo progetto che riguarda il DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), realizzando un format che parla proprio dell’argomento in maniera approfondita.

Dopo aver condiviso la prima puntata del suo format, Rosalinda Cannavò ha condiviso un pensiero per l’amico Teodosio Losito, il produttore e sceneggiatore che si è tolto la vita l’8 gennaio del 2019.

Per l’esattezza, Rosalinda ha postato sulle sue storie di Instagram un messaggio che le aveva scritto proprio Losito, invitandola a fare uscire la parte migliore della sua persona:

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto anche un paio di scatti che la ritraggono in compagnia del produttore.

La drammatica morte di Teodosio Losito ha profondamente segnato anche Rosalinda Cannavò, Ai tempi l’attrice siciliana si faceva chiamare ancora Adua Del Vesco e faceva parte dell’Ares, l’agenzia che l’aveva lanciata nel mondo delle fiction TV.

Le ragioni del suicidio le sa lui. Io le posso sapere e le tengo per me. Sai cos’è? A volte non ti rassegni, non lo accetti. Io a volte penso che non è accaduto quello che è accaduto e che lui magari è lontano, in un’altra città. Quando arrivano questi periodi mi ricordo dei momenti, delle cose. A quanto lui ci teneva che io andassi in Sicilia a Natale, perché non voleva che io vedessi che faceva questo gesto. Infatti qualche giorno prima mi scrisse un messaggio e mi disse “Quando torni a Roma?”.