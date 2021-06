I fan di Rosalinda Cannavò la portano in tendenza con un hashtag particolare: i suoi ringraziamenti – VIDEO

Dopo gli ultimi risvolti legati all’inchiesta sulla morte di Teodosio Losito, la Procura di Roma ha fatto passi in avanti indagando Alberto Tarallo. Per questo motivo gli estimatori di Rosalinda Cannavò hanno dimostrato pubblicamente il loro sostegno con un hashtag su Twitter.

I fan di Rosalinda Cannavò la portano in tendenza su Twitter e lei ringrazia

#IlCoraggioDiRosalinda è finito in tendenza su Twitter per merito dei fan di Rosalinda che hanno voluto farle arrivare tutto il loro affetto dopo le ultime vicende degli ultimi mesi che l’hanno messa seriamente a dura prova al termine del Grande Fratello Vip.

Tra gli ultimi accadimenti particolarmente dolorosi anche l’intervista fiume di Alberto Tarallo durante Non è l’Arena.

Proprio in quella occasione, tra l’altro, il produttore è stato ospitato da solo senza un contraddittorio.

Per questo motivo, dopo i recenti sviluppi, anche la ex concorrente del GF Vip ha voluto ringraziare tutti coloro che la sostengono con delle belle parole che troverete nel VIDEO in apertura del nostro articolo.

Mi hai insegnato che anche dietro alle donne forti c’è qualcuno da proteggere. Che anche chi ha un bagaglio notevole di vita va coccolato e protetto. Che l’amore ha mille risvolti e l’amore non ti fa dormire e ti fa piangere ma anche tanto tanto ridere.#ilcoraggiodirosalinda pic.twitter.com/B3paStPt9j — Mezzosangue08 (@mezzosangue08) June 19, 2021