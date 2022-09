Oggi la conferenza stampa di Tale e Quale Show ci ha dato modo di conoscere da vicino il cast di concorrenti che ne faranno parte. Tra di loro, una delle più amate ed attese è sicuramente Rosalinda Cannavò.

Durante la conferenza stampa di presentazione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha preso la parola ringraziando per l’opportunità ricevuta dalla Rai e Carlo Conti:

Sono molto emozionata. Però è quella emozione che è proprio vita quindi non vedo l’ora di ritrovarmi su questo palco. E’ bellissimo perché qui è come se fosse una famiglia. Dico sempre che il lato umano deve essere sempre al primo posto e qui si sente molto. Grazie per avermi dato questa opportunità grandissima, come ha detto Andrea (Dianetti, ndr) anch’io sono una nuova leva e per me sarà una grandissima esperienza e spero di farne tesoro e di imparare sempre di più.