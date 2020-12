A distanza di quasi un anno dal suicidio, Rosalinda Cannavò ha ricordato l’amico Teodosio Losito. Il celebre sceneggiatore si è tolto la vita lo scorso 8 gennaio 2019 e, tra meno di un mese sarà un anno dalla sua drammatica scomparsa.

“Lui è stata l’unica persona che mi ha capito in tutti questi anni”, ha affermato Rosalinda Cannavò aka Adua Del Vesco. L’attrice siciliana si è confidata con Giulia Salemi che ha immediatamente compreso si facesse riferimento a Teodosio Losito:

Le ragioni del suicidio le sa lui. Io le posso sapere e le tengo per me. Sai cos’è? A volte non ti rassegni, non lo accetti. Io a volte penso che non è accaduto quello che è accaduto e che lui magari è lontano, in un’altra città. Quando arrivano questi periodi mi ricordo dei momenti, delle cose. A quanto lui ci teneva che io andassi in Sicilia a Natale, perché non voleva che io vedessi che faceva questo gesto. Infatti qualche giorno prima mi scrisse un messaggio e mi disse “Quando torni a Roma?”.