Rosalinda Cannavò già nei giorni scorsi aveva svelato i suoi progetti lavorativi e non aveva nascosto di voler conciliare la recitazione con il canto in vista di una sua partecipazione in un musical. Un sogno che potrebbe presto diventare realtà anche alla luce degli studi che ha già intrapreso.

Rosalinda Cannavò studia canto con un noto maestro

A fine di raggiungere i suoi obiettivi professionali, Rosalinda Cannavò ha deciso di affidarsi ad un cantante famoso e vero maestro, Gigi Finizio, una delle voci più note del panorama musicale partenopeo.

L’ex gieffina ed il noto cantante hanno rilasciato di recente una intervista alla trasmissione radiofonica Turchesando su Radio Gossip News Italia. Il cantante ha definito la sua allieva “molto intonata”. E replicando al sogno di Rosalinda di fare un musical Finizio ha aggiunto:

Questa è una cosa molto interessante e devo dire la verità potrebbe essere fattibile, nel mio pensiero c’è la voglia di tornare in teatro. Ho un’idea particolare di un musical all’avanguardia e Rosalinda ci starebbe molto bene.

La stima di Rosalinda nei confronti di Finizio è evidente e rispetto alla sua preparazione nel canto ha ammesso:

Tecnicamente non sono preparata perché non ho mai studiato, mi sono dedicata ad altro, adesso mi sto impegnando tantissimo. La cosa che so è che quando canto provo una sensazione indescrivibile, quindi continuerò a farlo anche solo per me stessa.