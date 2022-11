Emozione, talento, sensibilità, sensualità: Rosalinda Cannavò è esplosa in tutta la sua bellezza interiore ed esteriore nel corso della sua strepitosa esperienza a Tale e Quale Show. Lo ha dimostrato puntata dopo puntata, ed anche ieri, in occasione dell’ultima prova prima del Torneo che la vedrà protagonista, ne ha dato prova.

Rosalinda Cannavò, crescita strepitosa a Tale e Quale Show

Per la settima puntata di Tale e Quale Show, Rosalinda Cannavò si è calata nei panni della sposa per imitare Katy Perry nel brano Hot ‘n Cold ed ancora una volta non ha deluso.

Al termine della sua esibizione, Rosalinda ha mandato un eloquente messaggio al fidanzato Andrea Zenga, come sempre presente in platea e prontissimo ad applaudirla. La concorrente ha infatti mostrato ironicamente il dito anulare dove attende di poter indossare l’importante anello. Zenga avrà colto l’ironico gesto?

Critiche a parte di Cristiano Malgioglio, non sono mancati i complimenti della giuria. Ancora una volta Rosalinda non ha deluso ed anzi ha dimostrato una crescita strepitosa che la porterà dritta al Torneo di Tale e Quale Show, in scena la prossima settimana.

Orgogliosissimo anche Zenga, che le ha voluto fare una dedica pubblica su Instagram:

Chiudete le valigie si va al torneo! Scherzi a parte sono stati due mesi per te molto impegnativi ma è stato bellissimo vederti acquisire sicurezza di puntata in puntata, ti sei messa in gioco su più fronti e devi essere contenta e fiera di te stessa. Love you.