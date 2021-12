Durante la nuova puntata di Casa Chi, Rosalinda Cannavò ed i giornalisti del format, hanno ospitato Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge. Proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha svelato cosa ne pensa della reazione dell’italo americana dopo l’uscita di scena di Alex Belli.

Se adesso fossi nella Casa cosa direi a Soleil per consolarla? – ha esordito Rosalinda Cannavò – Devo essere sincera perché io purtroppo non so fingere ma è il mio punto di vista. Secondo me in questo momento lei ci sta un po’ giocando e lo dico con estrema sincerità.

A lei era tutto chiaro questo gioco, magari non dall’inizio ma man mano ha capito ed ha visto che funzionava come strategia all’interno del GF Vip e adesso sta giocando il ruolo della vittima. Consolarla di cosa se non c’è – secondo me – alcun motivo di essere triste?