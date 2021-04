Nella sua lunga intervista a Radio Gossip News Italia nella trasmissione Turchesando, con Turchese Baracchi, Rosalinda Cannavò è tornata a parlare dei rapporti che ha mantenuto con i suoi inquilini del GF Vip.

Rispetto agli inquilini della Casa del GF Vip 5 con cui ha mantenuto i rapporti, Rosalinda Cannavò ha svelato:

Vederci purtroppo per via del Covid con pochi però mi sento con Tommaso , con Andrea Zelletta , con Samantha De Grenet , con Matilde , Carlotta con la quale ci divertiamo da morire, con tantissimi! Anche con Stefania abbiamo chiarito quella piccola parentesi, quindi sono contenta. Zorzi? Un’amicizia sbocciata alla fine. Io a lui lo stimo tantissimo, è un ragazzo di una intelligenza incredibile, ha una cultura da fare invidia e si merita tutto quello che sta ottenendo, tutto.

E in merito all’Isola dei Famosi ed al ruolo di Tommaso Zorzi, Rosalinda ha detto la sua spiegando:

Con Francesco Oppini c’erano state delle divergenze, ma come prosegue ora, a telecamere spente?

Ho iniziato a battibeccarmi all’inizio con Francesco per via di Dayane ma poi usciti dalla Casa non abbiamo avuto modo di sentirci, sono sincera. Ma comunque non c’è ostilità, alla fine il gioco è finito.