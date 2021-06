Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli verso Tale e Quale Show? “Provinati ex del GF Vip”, l’indiscrezione

Settimana particolarmente piena per i provini televisivi quella appena trascorsa. Secondo i colleghi di Blogo, ci sarebbero stati una mole importante di provini tra il Grande Fratello Vip e la prossima edizione di Tale e Quale Show.

Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli verso Tale e Quale Show?

Blogo, inoltre, regala un croccantissimo scoop che potrebbe riaccendere le speranze dei fan di Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò. A quanto pare, infatti, oltre a Stefania Orlando sarebbero stati provinati anche altri ex volti del GF Vip.

Nonostante gli amici di TVBlog non abbiano fatto il nome di Pierpaolo e Rosalinda, noi crediamo che proprio loro due sarebbero perfetti per partecipare al programma condotto da Carlo Conti.

Ed infatti, sia la Cannavò che il fidanzato di Giulia Salemi sono perfettamente intonati ed inoltre, come ci ha mostrato in più di un’occasione, proprio Pretelli ha notevoli doti da imitatore che lo renderebbero il concorrente perfetto per Tale e Quale Show.

Staremo a vedere cosa accadrà in queste settimane. Del resto, proprio gli amici di Blogo, ci hanno anticipato che dalla prossima settimana ci saranno notizie mirate sul Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show.

Voi chi vorreste vedere al venerdì sera tra Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli? Diteci la vostra!