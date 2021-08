Rosalinda Cannavò ha rilanciato un evento che ha avuto modo di organizzare a Catania un paio di settimane fa mentre si trovava in Sicilia per il matrimonio della cugina.

Nonostante fosse chiara la sua assenza (attualmente si trova a Milano), alcuni fan hanno male interpretato il suo post. Il tutto è partito da un account Twitter che ha svelato di avere ricevuto alcune segnalazioni da parte di alcune fan che stavano aspettando Rosalinda Cannavò a Catania:

Rosalinda Cannavò dà appuntamento ai suoi fans a uno store, con tanto di locandina e orario. Pubblicando anche una storia “eccomi, ragazzi.sono in macchina,sto per arrivare”. Per poi scoprire che ha registrato il tutto due settimane prima e i fans fuori lo store a bestemmiare.