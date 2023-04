Rosalinda Cannavò, intervistata da Casa Chi insieme al fidanzato Andrea Zenga, ha svelato di aver incontrato Dayane Mello durante il compleanno di Giulia Salemi, ex coinquilina del Grande Fratello Vip.

Cosa è successo con Dayane? Non ci siamo dette niente di particolare… Ci siamo salutate quando è passata una prima volta e ci siamo anche dato un abbraccio quando è ripassata. Io sono sempre per la pace, specie quando non succedono cose gravissime… sono sempre per andare avanti.

Io e Dayane abbiamo fatto un percorso bellissimo al Grande Fratello Vip e alla fine il bene vince sempre. Andrea è stato molto carino perché tutte le volte in cui io ero frenata lui ha sempre cercato di mettere la pace e farmi andare avanti, proprio in virtù del bene che ci siamo volute è stata la scelta più giusta.