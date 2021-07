Rosalinda Cannavò, proprio in questi giorni, si trova in Sicilia insieme al fidanzato Andrea Zenga. La coppia ha partecipato al matrimonio della cugina dell’attrice, cogliendo l’occasione per godersi un po’ di relax.

Rosalinda Cannavò parla agli hater : “Fate terrorismo psicologico”

Proprio in questi giorni Rosalinda Cannavò è tornata al centro dell’attenzione dopo avere rilasciato una intervista su Chi Magazine, rispondendo ad una domanda su Dayane Mello che ha scatenato la polemica in rete (trovate il VIDEO riassunto in apertura del nostro articolo).

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha svelato di avere ricevuto pesanti insulti e minacce di morte in privato e, a tal proposito, intervistata per Fab! ha svelato come ci si sente ad essere bersaglio degli hater.

Ospite della rubrica C’è posta per l’hater, ha raccontato quali sono i maggiori insulti che riceve quotidianamente:

Fate terrorismo psicologico. Per me questo è bodyshaming a tutti gli effetti. Da donna mi vergogno a leggere certi commenti. Spero sia servito a far capire a chi si nasconde dietro dei profili falsi quanto sia triste scrivere ‘cattiverie gratuite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)