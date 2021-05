Rosalinda Cannavò intervistata in diretta da Casa Chi, ha parlato degli hater che quotidianamente le scrivono cose agghiaccianti sia in privato che pubblicamente, specie dopo la fine del Grande Fratello Vip e l’inizio della sua storia con Andrea Zenga.

Ci sono persone che soffrono di depressione per gli haters e c’è chi si è ammazzato. La cosa che più mi fa male è che le persone si nascondono dietro profili falsi, non mettendoci la faccia, studiando i punti deboli e affondando il coltello.

Da anni mi faccio un po’ portavoce delle persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo e che non sono preparate a ricevere messaggi brutti, che incitano all’odio e a cose brutte e terribili. Io che ho sofferto di disturbi alimentari mi sono fatta una corazza, ma chi non è abituato può diventare un problema molto grave.

Rosalinda Cannavò ha svelato di ricevere brutali insulti specie sul suo aspetto fisico:

Se mi viene fatta una critica costruttiva, in maniera educata, l’apprezzo e la porto a casa. Se vengono usati termini dispregiativi, termini pesanti e offese gratuite… Sul mio fisico mi è stato detto ‘Fai schifo, sei una larva, non ti vergogni a mostrarti in costume?’.

Abbiamo trovato un commento: “Quando muori facciamo una grandissima festa, spero che tu muoia presto”. Non so il motivo, ma penso sia rivolto a me il messaggio. Il problema è che la Polizia postale non fa nulla.