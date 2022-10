Nuova prova per Rosalinda Cannavò a Tale e Quale Show, dove nella terza puntata andata in onda ieri sera è stata chiamata a indossare i panni e la voce di Dua Lipa. Dopo una settimana particolarmente impegnativa, per la giovane attrice siciliana ed ex gieffina è stato il momento di portare a casa i frutti del suo lavoro.

Rosalinda Cannavò è Dua Lipa a Tale e Quale Show

La Rappresentante di Lista, Elodie e Dua Lipa: sono queste le esibizioni portate a compimento da Rosalinda Cannavò che con grande talento è riuscita a superare anche questa difficile prova. Oltre a dover dare il meglio di sé nel canto, la Cannavò ha dovuto anche impegnarsi nel ballo.

Rosalinda ieri sera si è cimentata in Don’t Start Now nella versione tratta dagli MTV Europe Music Awards 2019. Un’impresa senza dubbio molto ardua al termine della quale tutti i giudici si sono complimentati con lei. A non essere particolarmente d’accordo è stato però Cristiano Malgioglio secondo il quale Rosalinda dovrebbe interpretare personaggi più semplici e non icone.

“Brava! Sei riuscita a mettere quel tanto di sensualità che non hai dato facendo Elodie, invece ce l’hai! La devi tirare fuori, tanto hai una maschera!”, sono stati i complimenti di Loretta Goggi. Più duro Malgioglio: “Lei è una delle mie cantanti preferite. Di Dua Lipa non c’era niente, neanche mezza Lipa!”.

Malgioglio stronca l’esibizione di Rosalinda per la terza settimana di fila, starà ancora rosicando per qualche nomination ai tempi del GFVIP 5#taleequaleshow pic.twitter.com/dCAfTYucpw — (@champxgnepoetry) October 14, 2022