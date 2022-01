La vicenda di Dayane Mello a La Fazenda ha tenuto con il fiato sospeso coloro che tenevano alle sue sorti, a partire da Rosalinda Cannavò. Si è temuto infatti che l’ex gieffina potesse essere stata vittima di un terribile stupro da parte di un concorrente del reality brasiliano, ma alla fine, dopo essere tornata in Italia, la modella ha smentito tutto. L’atteggiamento della Mello nei confronti di coloro che hanno solo voluto il suo bene, è stato di diffidenza e freddezza.

Dayane Mello diffida Rosalinda Cannavò e Parpiglia

A farne le spese sono stati in particolare il giornalista Gabriele Parpiglia e l’amica Rosalinda Cannavò. Entrambi si erano impegnati nei mesi scorsi a far luce sulla situazione a La Fazenda e salvaguardare la stabilità psicofisica di Dayane. Un gesto che tuttavia quest’ultima non avrebbe affatto gradito al punto da diffidare sia Parpiglia che Rosalinda.

A svelarlo è stato lo stesso giornalista nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, il quale ha a sua volta querelato la Mello. Ecco le sue parole:

Questo foglio qui è una querela che io ho fatto a Dayane Mello. Ho fatto una querela perché a me è arrivata una diffida da Dayane Mello dove mi si diceva che dietro la sua situazione pare che ci sia stata una mercificazione o una voglia di fare share. E quando c’è qualcuno che tenta di tappare la bocca a un giornalista, poi io caratterialmente sono uno abbastanza caldo, ottieni l’effetto contrario. Siccome so che quello che è scritto nella diffida non è dimostrabile, non è comprovabile, sono solo cazz*te, io querelo. Qualora la querela dovesse andare avanti, hanno commesso un errore gravissimo perché accendendo questa macchina loro mi metteranno nelle condizioni di poter chiedere le prove e le mie prove sono quelle che non sono riuscito ad avere durante tutto il periodo, ovvero tutti video integrali, le dichiarazioni integrali, tutto ciò che avveniva durante le feste a La Fazenda e se si apre un procedimento io le potrò avere e lì ci sarà un giudice che dirà la sua.

L’autore e giornalista ha proseguito:

Io questo argomento lo avrei chiuso, non ne avrei parlato, ma quando ho visto in televisione dire ‘mi faccio carico di tutto il dolore delle donne’, no! O si sta zitti con un ‘no comment’ elegante ma se vuoi andare in guerra allora ti prendi le tue responsabilità e vedremo come andrà a finire.

Parpiglia ha inoltre svelato il contenuto di un messaggio che Dayane gli avrebbe mandato proprio oggi:

Stamattina ho ricevuto un messaggio da Dayane e anche il messaggio che mi ha mandato mi fa veramente pensare alla leggerezza che mi riporta ai tempi antichi di quando conobbi le prime volte Aida, la Galanti, Belen, che in Italia non erano strutturate come sono oggi, che sono donne forti. Ricevendo questo messaggio ‘Perché non mi lasci stare se vuoi a udienza nei tuoi programmi dei tuoi lavori parlano di te, che palle mamma mia. Noia, inventati qualcos’altro per andare in tendenza su Twitter’. Cioè pensare che questa situazione così grave possa giovare sui social ti fa capire quanta poca struttura e quanto poco ordine di testa e quanta poca chiarezza c’è in una persona, in chi la gestisce.

A prende la parola è poi stata Rosalinda Cannavò, che ha chiosato commentando: