Cosa è successo dopo la fine della Fazenda e l’uscita di Dayane Mello dal programma brasiliano? L’autore del GF Vip durante Casa Chi ha parlato di questa spinosa questione e, successivamente, Rosalinda Cannavò è intervenuta in modo molto chiaro.

Dayane Mello ce l’avrebbe con Rosalinda Cannavò perché è andata a trovare la figlia senza il suo permesso: “Mi sono battuta per questa causa semplicemente perché lo farò a prescindere sempre e comunque ed è un mio principio e ci sono passata in prima persona e lo rifarei”, ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Di seguito Rosalinda ha aggiunto:

Non so se si tratta ancora di una fase iniziale in cui lei non si rende conto di ciò che è successo. Una cosa che vorrei precisare è che lei mi ha bloccato su Instagram ma non su Whatsapp dove le ho scritto parecchi messaggi mentre lei era alla Fazenda. Ha visionato i miei messaggi e non ha mai risposto.

Sono andata da Sofia invitata dall’ex suocera di Dayane e sono stata invitata da loro. Mi batterò sempre contro la violenza sulle donne e approfitto per lanciare un messaggio: “Denunciate, sempre!”. Posso solo dire questo.

Essere stata bloccata è poco importante rispetto all’accaduto e spero che possa essere aiutata sotto questo punto di vista. Se lei non reputa grave quello che è accaduto ed era consenziente io sono ancora più contenta perché vuol dire che abbiamo visto una cosa diversa da quello che ci è sembrato ma dirlo sarebbe una cosa migliore.

Una cosa che mi fa soffrire e leggere che io ho fatto una cosa del genere per popolarità e soldi. Su una tematica così delicata che mi ha riguardato in prima persona sarebbe una cosa assurda.