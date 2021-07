Rosalinda Cannavò intervistata con Andrea Zenga tra le pagine di Chi Magazine in edicola da oggi con il nuovo numero, ha svelato un retroscena con protagonista Dayane Mello e un bacio a stampo che l’avrebbe particolarmente irrigidita.

Rosalinda Cannavò si irrigidisce dopo un bacio di Dayane Mello

Voglio essere onesta. Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva nella Casa del Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così.

Con molta probabilità Rosalinda Cannavò fa riferimento allo shooting insieme per lanciare la linea di prodotti per il corpo studiata da Dayane Mello in queste ultime settimane.

C’è da aggiungere che Dayane Mello da qualche giorno ha ufficializzato la sua storia con Andrea Turino, imprenditore campano.

Nel frattempo, secondo gli amici di Twitter, pare che Dayane ieri, nel corso di una diretta social, abbia precisato che l’amicizia con Rosalinda, in qualche modo, non le sta più bene:

È mia amica ma non ai livelli di Helena e Decimaria, amicizia non è chiedere ciao tutto bene.

Cosa ne pensate?