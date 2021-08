Rosalinda Cannavò è ancora molto giovane ma nonostante questo da qualche tempo ha ammesso di aver iniziato a pensare al periodo in cui sarà mamma. Nelle sue ultime Instagram Stories, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed attrice ha affrontato il delicato argomento del congelamento degli ovuli. Una scelta a cui molte giovani donne si affidano quando sono ancora in età fertile e che da un po’ ha iniziato a balenare nella testa di Rosalinda.

Rosalinda Cannavò intenzionata a congelare gli ovuli

La scorsa notte Rosalinda Cannavò, di rientro in albergo, ha spiegato di aver fatto una serie di ricerchine online su un tema a lei molto caro e sul quale avrebbe già da qualche tempo iniziato ad informarsi. Attraverso le sue Instagram Stories (video in apertura) ha quindi spiegato:

Da un po’ di tempo sono in paranoia su questa cosa nel senso che il tempo passa e vedo il mio corpo cambiare. Accetto tutti i cambiamenti fisici anche se è normale essere un po’ stravolti da questi cambiamenti. La cosa che più mi fa paura però non è invecchiare fisicamente, a livello estetico, ma che questo possa in futuro intralciare la mia voglia di diventare madre e di creare una famiglia.

Per questo le sue ricerche si sono concentrare in particolare su un posto a Milano che le permetta di congelare gli ovuli e mantenere il suo stato di fertilità attualmente alto per via della sua giovane età anche in futuro:

In realtà è da un po’ di anni che pensavo a questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad una età molto giovane e volevo preservare questo momento di alta fertilità anche in futuro per facilitare il tutto. E secondo me è una buona cosa.

Al momento, quindi, Rosalinda starebbe valutando anche i costi non proprio bassissimi ma comunque fattibili, soprattutto per l’importanza dell’“investimento”. La Cannavò ha spiegato che continuerà nelle sue ricerche sulle quali terrà aggiornati anche i suoi follower. Ad ogni modo l’ex Vippona ha dovuto necessariamente fare una precisazione onde evitare spiacevoli – ma possibili – fraintendimenti: