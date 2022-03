Rosalinda Cannavò ospite di Pomeriggio 5, ha parlato con Barbara d’Urso di un tema molto delicato ed attuale: la scelta da parte delle donne di congelare gli ovuli.

Rosalinda aveva parlato della delicata questione anche mesi addietro, tramite il suo seguitissimo profilo social. Oggi, ospite di Carmelita, ha voluto fare delle ulteriori e significative precisazioni:

Come chi mi segue sa che io ho sofferto per tantissimi anni di anoressia e di conseguenza di amenorrea che è l’assenza del ciclo. Durante quegli anni ho avuto una paura incredibile visto che la maternità è uno dei miei sogni più grandi di non poter avere figli.

In quel periodo ho conosciuto un’amica e mi ha raccontato di questa possibilità di congelare gli ovuli. Oggi che ho quasi 30 anni e non c’è ancora in progetto quello di fare un figlio non voglio negarmi questa possibilità.