Rosalinda Cannavò parla dei fratelli Zenga dopo il matrimonio di Nicolò

Nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi, l’autore del Grande Fratello Vip ha fatto una domanda particolare a Rosalinda Cannavò: “Perché non eri presente al matrimonio di Nicolò Zenga, fratello maggiore di Andrea?”.

Io in questa situazione non voglio essere protagonista perché è una questione familiare che riguarda la famiglia del mio compagno che rispetto. – ha affermato Rosalinda Cannavò – Ed è proprio perché rispetto la situazione e il mio compagno che amo… preferisco stare fuori da questa situazione che non mi riguarda e non voglio esprimermi perché è la cosa più giusta da fare perché non sono io la diretta interessata e nemmeno la protagonista. L’unica risposta che posso dare a questo gossip è questa.

La risposta di Rosalinda è stata davvero perfetta.

A tal proposito si sono espressi anche Andrea e Nicolò Zenga ricondividendo una fotografia che li ritrae insieme quando erano bambini.

Non amo rispondere sui social e nemmeno smentire notizie non vere… ultimamente avrei dovuto passare più tempo per prendermi cura di chi presume di sapere e di chi presume di giudicare, commentare e fare titoli per due like in più. Vi auguro ogni bene e noi sappiamo… agli altri lasciamo il gusto di “parlare” di dire cose senza senso.

Ci vediamo presto a Milano tutti insieme e lo dico per un “amico” scanso equivoci e ritrovarmi ancora con qualche notizia falsa e priva di fondamento del tipo, lascia Dubai e torna a vivere a Milano… stranamente sono a Dubai… ah già voi non lo sapevate, ecco perché vi siete sposati senza invitarmi. A presto, cena pre natalizia con Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, magari riusciamo anche a coinvolgere Jacopo Zenga. Ps un abbraccio da Samira, Walter jr e Raluca… ah già scusate non lo sapevano.