La voglia di tornare alla recitazione per Rosalinda Cannavò si è rifatta viva pian piano. Dopo il Grande Fratello Vip, la giovane attrice ha riacquistato fiducia nelle sue capacità e nel suo talento.

Rosalinda Cannavò al cinema? Un celebre attore l’avrebbe “adocchiata”

Per questo motivo, gli amici di Instagram avranno notato alcune storie in compagnia dell’attore Massimo Boldi, facendo pensare ad un progetto cinematografico che potesse coinvolgere l’attrice dopo l’esperienza con il GF Vip.

A quanto pare, secondo le chicche di gossip presenti sull’ultimo numero di Chi Magazine, questa ipotesi potrebbe concretizzarsi a breve:

Nell’ultimo periodo Rosalinda Cannavò frequenta spesso Massimo Boldi. Tra i due è nato un bel feeling e Massimo avrebbe adocchiato l’ex concorrente del Gf Vip come attrice per il suo prossimo film comico.

Personalmente vedrei Rosalinda perfetta per un musical (ma anche la prossima edizione di Tale e Quale Show non sarebbe affatto male).

Tornare alla recitazione è comunque un bel modo per riprendersi in mano la sua carriera lavorativa dopo il brutto periodo legato all’AresGate e le “love story fake”.

Da sagittario (come me) so che farà la scelta giusta.

Attualmente l’ex concorrente del GF Vip conduce “Casa Chi”, il format che si occupa delle dinamiche del reality da molto vicino commentato da molti ospiti ed i giornalisti del settimanale diretto da Alfonso Signorini.