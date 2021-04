Nelle ultime ore è successo il caos attorno a Rosalinda Cannavò ed a una delle sue recenti sponsorizzazioni su Instagram. Una sua collaborazione con un’azienda che realizza prodotti dietetici non è particolarmente piaciuta ad alcuni suoi follower. In particolare una challenge detox della durata di diversi giorni rilanciata sul suo profilo avrebbe fatto parecchio rumore.

Rosalinda Cannavò nella bufera per una sponsorizzazione

Rosalinda Cannavò nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip non ha mai fatto mistero del periodo difficile della sua vita nel quale ha dovuto lottare contro i problemi alimentari e in particolare l’anoressia. Un mostro che è riuscita a sconfiggere grazie alla vicinanza delle persone care.

Anche per questo l’ultima sua sponsorizzazione ha destato in alcuni follower un certo stupore dal momento che la challenge in oggetto prevedrebbe l’assunzione di beveroni di vari gusti da sostituire ai consueti pasti.

Tantissimi i commenti di critica su Twitter in seguito ai quali la replica di Rosalinda non si è fatta attendere.

Cioè ha seriamente invitato a fare una challenge di un mese dove sostituisce a colazione e cena quei beveroni???

Dopo i copiosi commenti delle ultime ore, Rosalinda ha voluto spiegare di aver accettato la collaborazione solo dopo essersi accertata che i prodotti fossero ben bilanciati.