Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati lo scorso 28 maggio. Tra gli invitati al matrimonio anche Sonia Lorenzini, Dayane Mello, Cecilia Capriotti, Matilde Brandi, Samantha De Grenet e Giacomo Urtis.

Rosalinda Cannavò assente al matrimonio di Carlotta e Nello: il motivo

Rosalinda Cannavò avrebbe dovuto prendere parte all’evento ma, per via di alcuni impegni, non è potuta essere accanto alla coppia. I neo sposi, ospiti di Casa Chi, hanno parlato del loro matrimonio tirando in ballo proprio la conduttrice del format.

“Se c’è stata qualche assente che mi ha datto girare le scatole? La grande stronz* che è lì… ma me l’aveva detto”, ha commentato Carlotta Dell’Isola in modo scherzoso e indicando la conduttrice di Casa Chi.

Pronta la replica di Rosalinda:

Fino all’ultimo speravo di riuscirci, ma purtroppo come già sa Carlotta avevo un lavoro, addirittura fuori Milano, e non sono riuscita ad esserci.

La Cannavò, il giorno delle nozze, ha fatto gli auguri su Instagram:

Tantissimi auguri a Carlotta e Nello per il giorno più importante della loro vita. Mi dispiace non essere potuta essere lì con voi.