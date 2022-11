Nella sesta puntata di Tale e Quale Show, Rosalinda Cannavò si è calata nei panni di Anna Oxa. Un impegno non indifferente per l’attrice ed ex concorrente del GF Vip, che anche questa settimana ha potuto contare sul supporto importantissimo del fidanzato Andrea Zenga, di recente vittima di un grave lutto familiare.

Rosalinda Cannavò è Anna Oxa a Tale e Quale Show

Rosalinda Cannavò è stata una strepitosa Anna Oxa ieri, a Tale e Quale Show. Il brano assegnatole è stato il classico “Quando nasce un amore”, dal Festival di Sanremo 1998. Il risultato è stato strepitoso.

Nella prima parte Rosalinda è stata davvero superlativa, sebbene poi sia inevitabilmente calata nella seconda parte, ma l’esibizione è stata da brividi. Come ha ribadito la stessa concorrente, la sua è essenzialmente una passione non avendo mai cantato per professione.

“Il trucco è eccezionale, vocalmente penso che tu l’abbia persa nelle parti alte però indubbiamente è stato un ottimo lavoro”, ha commentato Loretta Goggi. “Trucco e parrucco fantastico, concordo con Loretta sulle parti alte della canzone”, ha aggiunto Giorgio Panariello. Come sempre le maggiori critiche sono giunte da parte di Cristiano Malgioglio: “Sei stata nella seconda parte di una stonatura incredibile! Mi hai spaccato l’udito!”. Non tutti però sono stati d’accordo con la sua critica decisamente eccessiva.

La prova era senza dubbio difficile e secondo me avrebbe meritato decisamente di più di un ottavo posto in classifica. A spazzare ogni critica ci ha pensato l’importante applauso di Andrea Zenga.