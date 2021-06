Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò verso il matrimonio? La coppia si è conosciuta e innamorata dentro la Casa del Grande Fratello Vip e, una volta fuori, i due ragazzi hanno incominciato una convivenza che procede a gonfie vele.

Il matrimonio? Prima preferisco un po’ di convivenza. Secondo me è la prova del nove per capire se c’è davvero compatibilità di coppia.

Queste le parole di Rosalinda Cannavò intervistata da Nuovo TV. Proprio di recente, l’attrice siciliana si è nuovamente dovuta difendere dalle critiche ricevute dopo avere incontrato Dayane Mello.

Rosalinda e Dayane, infatti, sono state protagoniste di uno shooting fotografico per lanciare il nuovo progetto della Mello. Questo incontro ha riacceso le speranze delle fan delle Rosmello e proprio la Cannavò è stata costretta ad intervenire:

Rispetto per le mie scelte. Amo Andrea. Dite quello che volete su di me no su chi amo, sul mio ragazzo o sulle mie amiche.