Forse non tutti avrebbero scommesso sull’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nato nella Casa del Grande Fratello Vip e proseguito anche una volta spente le luci del loft di Cinecittà. La loro storia procede a gonfie vele ed anzi proprio nelle passate ore si è aggiunto un tassello importante.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga più innamorati che mai!

Ieri, nel giorno dedicato agli innamorati, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga si sono concessi un viaggio romantico insieme al piccolo di casa, Chinu, nella bellissima Firenze. E proprio in questa occasione Andrea ha compiuto il romantico gesto, regalando alla sua amata l’anello di fidanzamento.

Al dito dell’attrice siciliana è infatti spuntato un luccicante anello che non è passato inosservato neppure in occasione dell’ultima puntata di Casa Chi, il format web condotto proprio dalla Cannavò.

In attesa di poter vedere la nuova puntata in programma per questa sera, la pagina social del magazine Chi ha anticipato la notizia parlando dell’anello portato al dito da Rosalinda e commentando:

Per festeggiare il primo anniversario del loro amore, che cade proprio il giorno di San Valentino, Andrea Zenga ha regalato a Rosalinda Cannavò l’anello di fidanzamento. Lo hanno rivelato i due innamorati durante la puntata di Casa Chi in onda questa sera. Andrea ha regalato alla fidanzata una vera con sedici brillanti come pegno d’amore durante una romantica vacanza a Firenze. A quando le nozze?

Tra i due giovani innamorati vi è il desiderio di matrimonio? Questo non ci è dato sapere anche se il sogno dei fan della coppia sarebbe proprio quello di vedere presto i due ex gieffini convolare a nozze. E chissà se questi importanti progetti d’amore non troveranno presto conferma? Noi non possiamo che augurare ogni felicità ad entrambi!

