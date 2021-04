Amici, avete adorato la prima parte, siete andati letteralmente fuori di testa per la seconda… potevo privarvi della terza? E così, dopo la reazione di Andrea Zenga alla scoperta dell’amante facoltosa nascosta nel bilocale, spazio per le parole di Rosalinda Cannavò.

Rosalinda Cannavò parla “dell’amante segreta” di Zenga

Come ben sapete, voci “bestiali” dell’internet furioso, ci hanno parlato di una donna matura pazza di Andrea Zenga, fidanzato di “copertura” di Rosalinda Cannavò ad un passo dal nuovo ruolo di tentatore a Temptation Island.

Dopo la reazione divertita di Zenghy, Rosalinda Cannavò ha deciso di traslocare e prendere casa da sola. Da quel momento si è scatenato il “panico” in rete.

La facoltosa donna matura è sbucata fuori dall’armadio a muro? Chi lo sa… gli amici di Twitter mi hanno fatto sapere che Rosalinda, per paura di essere avvelenata con una scatoletta di tonno, avrebbe preferito prendere la via di fuga portandosi dietro anche quel famoso pollice che tanto aveva fatto innamorare Andrea.

Scherzi a parte, così come mi fanno notare i sempre pronti colleghi di Biccy, anche Rosalinda ha risposto alle fake news “bestiali” con ironia:

Ormai sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa c’è sempre un modo per essere attaccati. Le persone si nascondono dietro i profili, ma tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo. Non hanno il coraggio di dirle in faccia le cose, ma solo con account fake. La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè, noi abbiamo ‘gli agenti segreti’ loro sanno tutto.

Zenghy ha anche replicato:

Ragazzi non sto più capendo nulla io. Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere…

Pure io, verso la fine del GF Vip, facevo il tifo per le Rosmello e notavo in loro una certa complicità oltre l’amicizia.

Poi, quando ho visto Rosalinda e Andrea fuori dalla Casa, mi è sembrato di guardare una storia in evoluzione che stava mettendo in piedi le basi per trasformarsi in qualcosa di duraturo e granitico.

Credo sia oggettivo e visibile a tutti, esattamente come è accaduto a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Se non ne riconoscete la veridicità, limitatevi a non guardare le loro storie su Instagram e togliete il “segui” dalle loro pagine ufficiali.

Rosalinda e Andrea stanno bene insieme ed è palese. Loro sono timidi e discreti (nonostante facciano un lavoro al centro dell’attenzione) e si stanno “concedendo” pubblicamente a piccoli sorsi.

Inventare storielle e fake news di poco conto non farà altro che rendere il vostro mondo social una grossa “bolla” ricca di astio e livore.

Il fegato non gradisce, altro che scatoletta di tonno andata a male…

Io, comunque, vi amo lo stesso e resto fiduciosa.

