Momenti di puro terrore per Rosa Perrotta dopo un bruttissimo malore del figlio Domenico Ethan detto “Dodo”: cosa è successo? La compagna di Pietro Tartaglione lo ha spiegato con le lacrime agli occhi.

Paura per Rosa Perrotta: “Ethan è collassato”, ecco cosa è successo al figlio

Quando io scompaio è sempre per qualcosa di brutto. Ieri Ethan è stato molto molto male, penso sia stata la nottata più brutta e spaventosa da quando è nato. Non stava bene, ma sembravano i classici sintomi da influenza. A Napoli ha iniziato a collassare, era un fuoco, una stufa, non so quanto potesse avere di febbre, non siamo neanche andati a casa e siamo volati al pronto soccorso.

I dottori dopo avere visitato il piccolo Ethan gli hanno dato una dose importante di cortisone che gli ha provocato una bruttissima reazione:

Il peggio è arrivato la mattina dopo, quando ha avuto una crisi isterica. Io ero in lacrime, non riconoscevo mio figlio, era intrattabile a livelli mai visti. Lanciava oggetti, non voleva essere sfiorato. Di notte ha ricominciato con le crisi comportamentali.

Per fortuna il dottore ha spiegato a Rosa e Pietro che la reazione del figlio era dovuta al cortisone:

Il dottore mi raccontava che i primi figli sono soprannominati “I FIGLI DELLA PAURA”. Non so quanto cambierà col secondo, temo non molto conoscendomi, ma per ora posso confermare che gli spaventi che mi prendo per lui,non me li sono mai presi in una vita intera. Reazione da cortisone.