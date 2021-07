Rosa Di Grazia risponde dopo lo sfogo di Deddy: la sua precisa richiesta

Rosa Di Grazia e Deddy si sono ufficialmente lasciati. Proprio la ballerina lo ha comunicato tramite social e, in questi giorni, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Il cantante si è anche sfogato, lasciando un po’ aperta la questione.

Rosa Di Grazia risponde dopo lo sfogo di Deddy

Abbiamo dei sentimenti. Le parole feriscono, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu voglia dire, pesa le parole prima di tirarle fuori.

Queste le parole di Deddy condivise su Twitter.

Rosa Di Grazia è voluto intervenire per spiegare un dettaglio fondamentale ai fan: il dolore è – sempre – una cosa privata:

Le parole e i gesti hanno un peso. Non per forza bisogna urlarlo o esternare quando si sta male! Rispetto.

La ballerina di Amici 20 ha anche condiviso “Tu sei una favola” brano di Francesca Michielin. A questo punto spero (ma sono sicura che sarà così) che i fan possano rispettare la decisione di Rosa e Deddy, mi pare particolarmente chiara la sofferenza così come la precisa volontà di non volere dare in pasto al gossip il “dopo”.