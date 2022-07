Rosa Di Grazia, ballerina di Amici 20, ha lasciato il segno nel cuore dei fan anche per merito della sua bella storia d’amore vissuta con Deddy proprio dentro la scuola più amata della TV italiana.

Intervistata da Lorella Cuccarini nel corso del suo format web “Dimmi di te”, la giovane ballerina ha parlato per la prima volta della loro rottura, svelando anche un retroscena mai emerso prima di oggi:

Con Deddy non siamo mai andati in particolare su questa cosa. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Nonostante sia stata una storia nata sotto i riflettori come è giusto che sia anche le persone che ci hanno amato e seguito si sono affezionate alla coppia.

Prima di essere una coppia siamo Deddy, un ragazzo, che fa il cantante e che sta inseguendo il suo sogno. D’altra parte io uguale, sono una ballerina che sta inseguendo il suo sogno.

Stiamo cercando un posto nel mondo, per realizzare i nostri sogni. Io l’ho aspettato e sostenuto fino all’ultimo, al cuore non si comanda. Non è andata. Non abbiamo voluto spiegare le specifiche motivazioni, ma ci siamo rivisti, l’occasione c’è stata e non è andata.

Lui ha lasciato un segno in me. E anche la storia in sé per sé. Lui ha il suo posticino, non rinnegherò mai nulla, è stato forte e sentito. Ci siamo visti al concerto di Aka7even, i rapporti non sono come prima ma l’opportunità di salutarci c’è stata.