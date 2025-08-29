Rosa Di Grazia di nuovo fidanzata con.., il ritorno di fiamma

Amici, Rosa Di Grazia ha ritrovato l’amore: al suo fianco c’è un volto già noto

La ballerina di Amici è di nuovo felice in amore, accanto a una vecchia conoscenza

Rosa Di Grazia, volto amato dell’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi, è tornata a far parlare di sé. L’allieva della squadra di Lorella Cuccarini si era distinta durante il talent per la sua energia, il carattere deciso e il grande percorso di crescita, nonostante le frequenti critiche ricevute da Alessandra Celentano.

In quel periodo, complice l’isolamento e la forte esposizione mediatica, Rosa era diventata anche una delle protagoniste del gossip per la storia d’amore con il cantante Deddy. La loro relazione, nata tra i banchi della scuola, aveva appassionato i fan, anche se poi non ha resistito nel tempo. Dopo la fine della storia, la ballerina aveva comunque parlato con affetto dell’ex, raccontando come entrambi si fossero sempre sostenuti nei rispettivi sogni artistici.

Rosa Di Grazia e Filippo Bianchi di nuovo insieme

Oggi, a distanza di qualche anno, Rosa sembra aver ritrovato la serenità accanto a un volto che molti fan già conoscono: Filippo Bianchi. I due erano già stati legati nel 2021, prima che l’esperienza ad Amici cambiasse le carte in tavola.

Filippo, parlando in passato del loro rapporto, aveva raccontato di aver conosciuto Rosa durante un colloquio per l’apertura di una discoteca a Santa Marinella, loro città d’origine. All’epoca lui era ancora impegnato con un’altra persona, ma l’incontro con Rosa lo aveva spinto a chiudere quella relazione per iniziare una nuova storia con lei. La loro relazione era stata intensa e profonda: “Era la mia ragazza, la mia amica, la mia confidente”, aveva detto Filippo.

Ora, quattro anni dopo, pare che tra loro sia riscoppiata la scintilla. Sui social, la ballerina ha ufficializzato la nuova relazione, condividendo momenti insieme a Filippo e lasciando intendere che tra i due ci sia di nuovo qualcosa di speciale.